Полиция Армении запретила движение по автодороге Севан-Дилижан от Севанского полуострова до кольцевого перекрестка города Дилижан. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте полиции. Отмечается, что такие меры были приняты из-за сильного снега и плохой видимости для обеспечения безопасности граждан.

«Исходя из вышеизложенного, рекомендуется использовать объездной дорогой через город Ванадзор», - отмечается в сообщении полиции.