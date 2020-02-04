Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Полиция Армении запретила движение по автодороге Севан-Дилижан 

Полиция Армении запретила движение по автодороге Севан-Дилижан 

Полиция Армении запретила движение по автодороге Севан-Дилижан от Севанского полуострова до кольцевого перекрестка города Дилижан. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте полиции. Отмечается, что такие меры были приняты из-за сильного снега и плохой видимости для обеспечения безопасности граждан.

«Исходя из вышеизложенного, рекомендуется использовать объездной дорогой через город Ванадзор», - отмечается в сообщении полиции.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации