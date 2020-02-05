Газета “Айастани Анрапетутюн”: Подоходный налог на облигации освобожден от налогообложения

“Какие реальные предпосылки созданы для развития рынка ценных бумаг, и какие реформы ведутся для того, чтобы сделать рынок более прозрачным и привлекательным? Вокруг этих вопросов “АА” беседовал с генеральным директором Армянской фондовой биржи (AMX) Айком Еганяном. По его словам, предпосылок для развития рынка капитала несколько, в частности, наличие экономического роста и прозрачности, что способствует инвестиционной сфере. Стимулирующими предпосылками является также и прозрачный стиль работы бизнеса, вытекающий из государственной политики и некоторых законодательных реформ.

“Реформа, которую НС недавно приняло во втором чтении, касается этих стимулирующих инструментов. Предприятия должны быть заинтересованы в обсуждении механизмов становления открытого акционерного общества и должны производить дополнительные расходы по части соблюдения законного аудита, принципов корпоративного управления, которые предполагают дополнительное финансовое бремя. Если будут предоставлены определенные налоговые стимулы, то компании сделают простой расчет, сколько они сэкономят с налоговым стимулом, и сколько они сэкономят, если сделают свою деятельность более прозрачной и будут в списке привлечения денег. То есть, предпочтительнее брать кредит под залог имущества или приобретать облигации путем становления более прозрачной компанией”, - отметил Айк Еганян, указав на важные реформы на рынке ценных бумаг, в частности, на налоговый стимул. То есть налог на прибыль облигаций был освобожден от налогообложения. Согласно законопроекту, проценты корпоративных облигаций были освобождены от подоходного налога, создавая условия для прогрессивного развития этого рынка, одновременно обеспечивая единые процессы обслуживания сделок с государственными и корпоративными ценными бумагами. Законодательная реформа позволит также снизить и эксплуатационные расходы”.

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