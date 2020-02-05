Газета “Айастани Анрапетутюн”: МГЭС - важный компонент энергетической безопасности государства

“Проблема малых гидроэлектростанций (МГЭС) часто оказывается в сфере активных обсуждений нашего общества. В то время как в быстро растущих экономических системах развитых и развивающихся стран постепенно увеличивается доля возобновляемой энергии, как экологически чистой технологии, в нашей республике часто наблюдаются проявления противодействия деятельности малых ГЭС. Чтобы не отвергать истину, необходимо признать, что недовольство имеет предметные основания, но решение проблемы должно быть не отказом от МГЭС, а обеспечением их нормальной, безопасной для окружающей среды работы.

Энергетика - один из важных элементов системы безопасности каждого государства. Наиболее обеспечены те государства, которые имеют собственные энергетические ресурсы. Проблема возобновляемой энергии особенно важна для Армении, поскольку в нашей страны нет природных ресурсов нефти и газа. В Армении действует около 190 малых ГЭС, и еще 30 находятся на стадии строительства, в Арцахе - 29. В постсоветский период общий объем инвестиций в малые ГЭС нашей страны был оценен около 1 млрд долларов США, что также свидетельствует о том, что это важная составляющая экономики государства.

Проблема, связанная с МГЭС двух наших республик в том, что в почти 90% из них имеются нарушения природоохранных критериев, предусмотренных для эксплуатации. Так, в результате последних комплексных исследований, проведенных Министерством охраны природы (в настоящее время Министерство окружающей среды) в 188 МГЭС, было выявлено 170 нарушений. Согласно последним исследованиям местного природоохранного ведомства та же ситуация и в МГЭС Республики Арцах. Выявленные основные нарушения - отсутствие в МГЭС водоизмерительных приборов, рыбозащитных сооружений и проходов для рыбы, несоблюдение экологического водостока. Все отмеченные нарушения приводят к существенным негативным последствиям для местной природной среды”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.