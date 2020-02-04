В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: автодорога Степанцминда- Ларс закрыта 

Министерство по ЧС Армении сообщает, что 4-го февраля по положению на 21:31 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал (метель), села Верин и Неркин Шоржа, Айрк и Ахпрадзор Гегаркуникского региона, автодороги ведущие в крепость Амберд и Кари лич закрыты для всех видов транспортных средства.

Автодороги Сотк-Карвачар (метель), Кучак-Египатруш, Кучак-Джрамбар труднопроходимы для всех видов транспортных средства.

На автодорогах Апаранского района Арагацотнского регионов и на автодороге Севан-Ереван местами наблюдается гололедица.

В Ереване, на перевалах Тигранашена, Арагацотнском и Вайоцдзорском областях, в городах Котайк, Раздан, Чаренцаван Котайкской области, городах Сисиан, Каджаран Сюникской области и на участке “Мегру сар”, в регионах Ашоцка и Маралика Ширакской области, на территории Сараван-''Зангер'' идет снег.

В регионах Гегаркуник и Ширак, на Цагкаовитском районе Арагацотнского региона, на автодорогах Апаран-Кучак метель.

На 57-ом километре автодороги Ереван-Севан и на автодороге ведущей в село Цовагюх метель и низкая горизонтальная видимость.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Согласно информации Центра кризисного управления по Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне накопились 550 грузовых машин.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.