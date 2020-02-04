Премьер Вьетнама подчеркнул важность развития торгово-экономического сотрудничества с Арменией

Посол Армении в Социалистической Республике Вьетнам Ваграм Кажоян 3 февраля встретился с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя посла, премьер-министр Фук отметил, что между двумя странами существует позитивная атмосфера взаимопонимания, и подчеркнул, в частности, важность развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Посол Кажоян, выразив благодарность премьер-министру Вьетнама за прием, поздравил его с 90-летием со дня образования Коммунистической партии Вьетнама, членством в Совете Безопасности ООН и председательством в АСЕАН.

В ходе встречи Ваграм Кажоян коснулся приоритетов армяно-вьетнамского сотрудничества, в том числе вопросов сотрудничества в культурной, туристической и других сферах. Посол Кажоян отметил, что армянские компании заинтересованы в участии в Вьетнам ЭКСПО 2020», которая может послужить хорошей основой для экспорта армянской продукции не только во Вьетнам, но и во весь регион АСЕАН.

На встрече присутствовали представители министерств иностранных дел, промышленности и экономики и обороны, а также аппарата правительства Вьетнама.