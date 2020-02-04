Память погибших в боях за Беларусь армян почтили в Витебском районе

Память армянских воинов, погибших в боях за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны, почтили сегодня на мемориале в Витебском районе. В митинге принял участие посол Армении в Беларуси Армен Гевондян, передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

В деревне Шапуры прошла церемония передачи земли с воинского захоронения. Здесь покоятся останки более 17 тыс. человек - это самое массовое воинское захоронение в Беларуси. Свой покой здесь нашли и 84 уроженца Армении.

Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян поблагодарил руководство области и района, местных жителей за теплое отношение к общему историческому наследию. "Великая Победа никогда не делилась на свою и чужую. Она объединяла не только на полях сражений, но и в окопах. Война оставила много мест скорби на белорусской земле, в этом нескончаемом ряду Шапуры занимают особое место, - отметил дипломат. - 9 мая - священная дата, которая наполняет сердца сложными чувствами: и радостью, и скорбью, и благодарностью".

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что посольство Армении во время празднования 75-летия освобождения Беларуси плодотворно сотрудничало с местной властью: открыли бюст дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Баграмяну в Городке, в Витебске появилась мемориальная доска маршалу, а средней школе №46 областного центра присвоили имя Баграмяна.

После митинга в Витебской областной библиотеке прошла презентация книги "Воины-армяне в боях за Беларусь (1941-1944 гг.)". По словам авторов, подобного труда, рассказывающего о судьбе представителей какого-то народа, которые освобождали другую страну, нет на постсоветском пространстве. Мемориальное издание содержит впервые сведенные воедино на основе архивных и других источников данные о 6,5 тыс. воинах-армянах. Это погибшие, пропавшие без вести и похороненные в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, защитники Брестской крепости, участники партизанского движения и подпольной борьбы, есть сведения о награжденных за боевые подвиги и заслуги. Также была создана карта с захоронениями, где покоятся армяне.

Посол добавил, что над изданием почти семь лет работал белорусско-армянский коллектив. Книгу планируют передать в наиболее крупные библиотеки Беларуси. "Этот труд приближает историю, делает ее более осязаемой. В результате работы родственники некоторых погибших наконец-то узнали, где покоятся их предки", - сказал дипломат.