Суд прервал обсуждение представленное защитниками Кочаряна ходатайства 

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна ходатайствовали о прекращении дела о предполагаемом свержении конституционного строя. Как сообщает Арменпресс, обсуждение ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна было прервано из-за окончания рабочего дня. Остальные участники судебного процесса выступят на следующем заседании, которое состоится 11 февраля в 13:00.

Защитник Кочаряна Арам Орбелян, ссылаясь на Конституцию Армении, подчеркнул, что в марте 2008 года Роберт Кочарян действовал исключительно в рамках полномочий президента. По словам А. Орбеляна, нарушено и продолжает нарушаться право Р. Кочаряна на неприкосновенность и презумпция его невиновности. Завершив выступление, А. Орбелян попросил суд прекратить уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна и прекратить это дело.

Адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворгяна Эрик Григорян также представил ходатайство о прекращении дела в отношении его подзащитного.