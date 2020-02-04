Посол РФ посетил Национальный оборонно-исследовательский университет МО Армении

Посол России в Армении Андрей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве, полковник Андрей Грищук 4 февраля посетили Национальный оборонно-исследовательский университет министерства обороны Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, гостей встретил начальник НОИУ МО, генерал-майор Геннадий Таварацян.

В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами курса ведомственного академического курса “Военная безопасность государства” посол Копыркин представил доклад о внешней политике РФ и ОДКБ, а также ответил на вопросы слушателей.