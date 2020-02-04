Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Посол РФ посетил Национальный оборонно-исследовательский университет МО Армении

Посол РФ посетил Национальный оборонно-исследовательский университет МО Армении

Посол России в Армении Андрей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве, полковник Андрей Грищук 4 февраля посетили Национальный оборонно-исследовательский университет министерства обороны Армении. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, гостей встретил начальник НОИУ МО, генерал-майор Геннадий Таварацян.

В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами курса ведомственного академического курса “Военная безопасность государства” посол Копыркин представил доклад о внешней политике РФ и ОДКБ, а также ответил на вопросы слушателей.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации