Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Рубен Айрапетян вышел из здания полиции

Рубен Айрапетян вышел из здания полиции

Бывший президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян покинул здание полиции Армении. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян сообщил журналистам, что у него не найдено никакого незаконного оружия.

«У меня есть три единицы законного оружия. Человек с тремя единицами законного оружия не будет хранить нелегального оружия», - сказал Айрапетян.

4 февраля бывший президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян был задержан по подозрению в незаконном приобретении, ношении или хранении хранении.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации