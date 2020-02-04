Рубен Айрапетян вышел из здания полиции

Бывший президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян покинул здание полиции Армении. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян сообщил журналистам, что у него не найдено никакого незаконного оружия.

«У меня есть три единицы законного оружия. Человек с тремя единицами законного оружия не будет хранить нелегального оружия», - сказал Айрапетян.

4 февраля бывший президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян был задержан по подозрению в незаконном приобретении, ношении или хранении хранении.