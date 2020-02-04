В ВОЗ сообщили, что вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию

Распространение нового типа коронавируса не представляет собой в настоящее время пандемию, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"У нас - эпидемия с многочисленными очагами(распространения - ИФ)", - сказала директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан в ходе пресс-конференции. Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году при распространении гриппа H1N1, который еще называют "свиным гриппом".