В Витебске открылась фотовыставка "Беларусь помнит. 75 мгновений войны", передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Высокую оценку дал выставке посол Армении в Беларуси Армен Гевондян. "Здесь собрана коллекция живых фотографий, которые стирают грань 75-летней давности и позволяют в полной мере проникнуться радостью, запечатленной на каждом снимке, будь это освобождение маленькой деревушки или послевоенное время. Такие проекты очень важны. Они подчеркивают значимость Великой Победы, которая широко будет отмечаться и в Беларуси, и в Армении, и в других странах", - подчеркнул дипломат на церемонии открытия выставки.

Масштабная фотовыставка приурочена к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Экспозиция разместилась в Витебской областной библиотеке имени Ленина.