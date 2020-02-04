В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег
В странах Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии — вступили в силу новые правила провоза физическими лицами денег через границу.
Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Физические лица при пересечении границы должны будут декларировать деньги, если их сумма превышает $100 тыс., а также подтверждать их происхождение.
Отмечается, что это требование также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить.
Для подтверждения происхождения денежных средств гражданам нужно будет предоставить банковские документы либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.
Евразийская экономическая комиссия одобрила введение новых правил в августе 2019 года. Целью изменений является борьба с перемещением средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.