Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-20

ЕРЕВАН, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 февраля, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 478.80 драм. Курс евро сократился на 0.92 драмa и составил 529.31 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 7.57 драм. Курс британского фунта сократился на 2.89 драмa и составил 623.11 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 148.02 драмa и составила 24241.35 драм. Цена серебра сократилась на 1.80 драмa и составила 273.55 драм. Цена платины выросла на 106.22 драмa и составила 14870.39 драм.