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Азиатские индексы - 04-02-20

Азиатские индексы - 04-02-20

ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.49% и составил 23084.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.69% и составил 1684.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.34% и составил 2783.29 пункта, а HANG SENG вырос на 1.21% и составил 26675.98 пункта.




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