Азиатские индексы - 04-02-20
ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.49% и составил 23084.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.69% и составил 1684.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.34% и составил 2783.29 пункта, а HANG SENG вырос на 1.21% и составил 26675.98 пункта.
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- 04.02-21:47 "Международные авиалинии Украины" приостановили авиасообщение с Китаем
- 04.02-21:32 В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: автодорога Степанцминда- Ларс закрыта
- 04.02-21:14 Премьер Вьетнама подчеркнул важность развития торгово-экономического сотрудничества с Арменией
- 04.02-20:53 Арестован сын экс-депутата Аракела Мовсисяна
- 04.02-20:35 Память погибших в боях за Беларусь армян почтили в Витебском районе
- 04.02-20:07 Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю и премьеру Госсовета КНР
- 04.02-19:04 Суд прервал обсуждение представленное защитниками Кочаряна ходатайства
- 04.02-18:42 Посол РФ посетил Национальный оборонно-исследовательский университет МО Армении
- 04.02-18:40 Армения получит от ВОЗ еще 200 тестов для диагностики коронавируса
- 04.02-18:17 Рубен Айрапетян вышел из здания полиции
- 04.02-18:13 В ВОЗ сообщили, что вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию
- 04.02-18:08 Посол Армении в Беларуси принял участие в фотовыставке "Беларусь помнит. 75 мгновений войны"
- 04.02-18:02 В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег
- 04.02-17:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-20
- 04.02-17:55 Азиатские индексы - 04-02-20
- 04.02-17:53 Посол Словении вручил верительные грамоты президенту Армении
- 04.02-17:50 Заседание Совета Национального Собрания Республики Армения отложено до 5 февраля
- 04.02-17:44 Сыну экс-депутата Аракела Мовсисяна предъявлено обвинение
- 04.02-17:43 Новоназнченный посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Армении
- 04.02-17:40 Россия эвакуирует из Китая граждан стран СНГ, в том числе и Армении
- 04.02-17:24 ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию
- 04.02-17:21 В Ереване появится улица имени Гоар Гаспарян
- 04.02-16:51 В Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока
- 04.02-16:41 СМИ: Стало известно, из-за чего Брэд Питт пропустил премию BAFTA
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