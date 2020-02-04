Азиатские индексы - 04-02-20

ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.49% и составил 23084.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.69% и составил 1684.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.34% и составил 2783.29 пункта, а HANG SENG вырос на 1.21% и составил 26675.98 пункта.