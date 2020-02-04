Посол Словении вручил верительные грамоты президенту Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного посла Словении в Республике Армения Томажа Менцина (резиденция в Киеве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла с назначением, пожелал ему успехов и выразил уверенность, что своей активной работой он будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-словенских отношений.

В свою очередь посол Менцин заявил, что сделает все возможное для дальнейшего углубления и укрепления сотрудничества между двумя странами.

Президент Саркисян отметил, что Армения и Словения, как небольшие, но успешные страны, имеют хорошие отношения и прочную основу для их расширения.

Подчеркнув важность интенсификации экономического сотрудничества, президент отметил, что двусторонние торгово-экономические отношения еще недостаточно развиты, они не соответствуют существующему потенциалу, хотя есть много возможностей для их продвижения.

Собеседники согласились, что две страны могут успешно сотрудничать в сферах образования, науки, современных технологий, в частности, оцифровки и искусственного интеллекта.