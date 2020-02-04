Заседание Совета Национального Собрания Республики Армения отложено до 5 февраля

Заседание Совета Национального Собрания Республики Армения отложено. Как сообщает Арменпресс, 4 февраля вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян сообщил журналистам, что заседание состоится 5 февраля.

На заседании Совета Национального Собрания предполагалось обсудить предлагаемый фракцией “Мой шаг” вариант по урегулированию кризиса вокруг Конституционного суда, который представлен в виде законопроекта, однако Ален Симонян отметил, что фракция попросила отложить заседание на один день, чтобы еще раз изучить проект.

3 февраля глава парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц сообщила, что у фракции есть вариант разрешения кризиса вокруг Конституционного суда.

“Власти сделали все возможное, чтобы кризис вокруг КС не углублялся. Это делалось, в соответствии с буквой закона “О Конституции”, что также отражено в протоколах содокладчиков ПАСЕ. Конституционный суд имеет глубокий дефицит легитимности, для восстановления которой требования выдвигают граждане РА. Мы, как институт, обладающий первичным мандатом, обязаны решить этот вопрос в рамках наших полномочий. В связи с этим фракция “Мой шаг” считает необходимым созвать внеочередное заседание, повестка которого будет утверждена на заседании совета НС”, - сказала Макунц, не представив содержательных подробностей этого варианта.