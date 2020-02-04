Новоназнченный посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла с назначением и выразил надежду, что новоназначенный посол внесет активный вклад в углубление и укрепление исторических, дружественных отношений между двумя странами.

Говоря о тесных и близких отношениях между Арменией и Ираном на протяжении веков, президент Саркисян отметил, что две страны всегда были хорошими соседями, поддерживающими друг друга в трудные времена.

Президент Саркисян тепло вспомнил свою встречу с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани в Ереване несколько месяцев назад и коснулся обсужденных в ходе встречи вопросов.

Стороны обменялись мнениями по армяно-иранской повестке дня и возможностям расширения сотрудничества в различных областях.

Посол отметил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития и расширения сотрудничества между двумя дружественными странами.