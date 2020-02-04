Сыну экс-депутата Аракела Мовсисяна предъявлено обвинение

В рамках уголовного дела по случаю гибели срочного военнослужащего, рядового Ваграма Мкртычевича Авагяна предъявлено обвинение срочного военнослужащему, рядовому Давиду Аракеловичу Мовсисяну. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СК Армении Наира Арутюнян.

Давиду Мовсисяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК Армении (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия).

Следователь внес ходатайство об избрании ареста в отношении Мовсисяна в качестве меры пресечения.

Давид Мовсисян является сыном экс-депутата НС Армении Аракела Мовсисяна (Шмайса).

30-го января 2020 года, в районе 13:15, в армейском учебном центре Армии обороны военнослужащий срочной службы, рядовой N-ской воинской части Ваграм Мкртычевич Авагян из закрепленного за ним автомата АКМ выстрелил себе в области груди. С огнестрельными ранениями он был доставлен в военный госпиталь, где в 14:00 была зафиксирована его биологическая смерть.

В рамках уголовного дела были арестованы сослуживцы Авакяна - военнослужащие Давид Аракелович Мовсесян, Хачик Арменович Гаспарян, Спартак Артурович Аветисян.