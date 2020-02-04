Россия эвакуирует из Китая граждан стран СНГ, в том числе и Армении

Россия эвакуирует из города Уханя и провинции Хубэй не только своих граждан, но и несколько граждан стран СНГ, в том числе и Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

"Обращались, кого-то везем, конечно, кого можем взять. Здесь проблема упирается не в наше желание, а в наши возможности, к сожалению, не всех, потому что просто не вмещаются", - сообщил посол на вопрос о том, обращались ли к России граждане СНГ с просьбой об эвакуации.

Он отметил, что в числе эвакуируемых граждане Белоруссии, Казахстана, те, кто отстал от своего рейса, было несколько студентов из Армении.