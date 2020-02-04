ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа", следует из пресс-релиза.

"Инициатива США, представленная 28 января, отходит от согласованных на международном уровне параметров. Чтобы построить справедливый и прочный мир, неразрешенные вопросы, связанные с окончательным статусом, должны быть разрешены путем прямых переговоров между двумя сторонами. Это включает, в особенности, вопросы, связанные с границами, статусом Иерусалима, безопасностью и проблемой беженцев", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы особенно обеспокоены заявлениями о возможности аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу. В соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года. Действия, ведущие к аннексии, в случае если они будут предприняты, не могут остаться без ответа", - заявил Боррель.

ЕС призывает стороны воздержаться от односторонних действий, противоречащих международному праву, которые могли бы привести к усугублению напряженности.

Ранее Боррель заявил, что предложенный США во вторник план по Израилю и Палестине дает возможность возобновить усилия по мирному решению конфликта.