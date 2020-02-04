В Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока

Венеция первой из туристических направлений, испытывающих переизбыток гостей (так называемый overtourism), запускает автоматизированную систему контроля потоков путешественников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти города установили на зданиях и фонарях 34 стереоскопических датчика с камерами, которые способны "считать" людей, распознавая не лица, а силуэты. По замыслу муниципалитета, эти сведения помогут получить точную информацию о числе гостей. Опираясь на них, чиновники будут регулировать турпотоки: своевременно закрывать улицы, перенаправлять путешественников на другие маршруты, чтобы избежать толп в центре.

Как рассказала советник по туризму Паола Мар, устройства установлены по всему городу. Информация стекается в "умную" комнату управления городской полиции, где искусственный интеллект каждые пять секунд анализирует число отдыхающих, и скорость их передвижения.

Система подсчета визитеров, которая обошлась городской казне в 314 тысяч евро, заработает уже в феврале. Эксперимент продлится три месяца.