Адвокаты ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении Кочаряна
В суде общей юрисдикции Еревана группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна представила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного. Как сообщает «Арменпресс», в ходе судебного заседания адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна Эрик Григорян также представил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного.
Ранее в отношении адвокатов Кочаряна и Геворкяна была применена судебная санкция, поскольку не у них не было оснований для неявки на судебное заседание 21 января.
Предыдущее судебное заседание было отложено из-за отсутствия защитников Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна.
Адвокатская команда Роберта Кочаряна собирается представить ходатайство об отводе судьи Анны Данибекян.
В качестве обвиняемых по данному делу фигурируют второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший начальник Генерального штаба ВС Армении, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.