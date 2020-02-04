Адвокаты ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении Кочаряна

В суде общей юрисдикции Еревана группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна представила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного. Как сообщает «Арменпресс», в ходе судебного заседания адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна Эрик Григорян также представил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного.

Ранее в отношении адвокатов Кочаряна и Геворкяна была применена судебная санкция, поскольку не у них не было оснований для неявки на судебное заседание 21 января.

Предыдущее судебное заседание было отложено из-за отсутствия защитников Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна.

Адвокатская команда Роберта Кочаряна собирается представить ходатайство об отводе судьи Анны Данибекян.

В качестве обвиняемых по данному делу фигурируют второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший начальник Генерального штаба ВС Армении, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.