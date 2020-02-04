Встреча премьер-министра и президента РА

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня в президентской резиденции провел рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Подчеркнув значение регулярных встреч, ставших уже традиционными, Армен Саркисян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся текущей повестки дня страны.

Президент Армен Саркисян: “Господин премьер-министр, я рад принять Вас сегодня. Это, кажется, уже наша традиция - периодически встречаться, обсуждать все события, происходящие как в стране, так и за ее пределами в международной сфере, а также делиться результатами визитов, встреч, достижениями, представлять трудности института каждого из нас - правительства и президентского института.

Так что, вновь приветствую Вас в резиденции президента Республики Армения”.

Премьер-министр Никол Пашинян: “Благодарю, господин президент, рад видеть Вас. Это, по сути, наша первая рабочая встреча в 2020 году, и я рад также констатировать, что 2019 год для Республики Армения был довольно удачным. Опубликованы показатели экономической активности 2019 года, и я могу констатировать, что в 2019 году у нас было наибольшее число показателя экономической активности с начала экономических расчетов таким методом. Старт был в 2011 году. В 2019 году мы имели переходный период после революции, и в центре наших обсуждений всегда было то, что мы должны все больше и больше подчеркивать тему институциональных реформ в нашей стране и основать и внедрить логику стратегического управления.

Думаю, что в 2020 году мы вступаем именно на такой этап, становление институтов в нашей стране, внедрение системы сдерживания и противовесов всегда были в центре нашего внимания и сейчас также находятся в центре нашего внимания. Вы отреагировали на ситуацию вокруг Конституционного суда, если можно сказать на кризис, и сегодня я надеюсь, что мы обсудим и проблему, связанную с этим, обменяемся мнениями.

Конечно, я однозначно разделяю Вашу точку зрения, что мы должны подходить к этому вопросу именно по логике институционального становления страны, логике национальных и государственных интересов нашей страны, логике наличия точной и работающей системы противовесов и взаимных уступок, поскольку только в этом случае у нас будет необратимая демократия, приоритет необратимого Закона со всеми вытекающими из этого последствиями, и, конечно, необратимая Конституционная реальность, которая всегда была в центре нашего внимания”.

Президент Армен Саркисян: “Очень хорошо, я также готов к обсуждению. Очень важно то, что Вы отметили - становление институтов в нашей стране, уравновешенных институтов, потому что, если мы говорим о долгосрочном, стабильном развитии, без этого оно не будет возможным.

Конечно, стоит также обсудить и будущие программы -инвестиционные программы. Я с удовлетворением могу отметить, что, кажется, достигнуты новые, небольшие победы во время моих визитов, и в страны Персидского залива, и в Давос, и в Израиль. Поделюсь ими с Вами”.