Итальянский художник изобразил коронавирус на поле

Схематическое изображение коронавируса появилось на поле в северной Италии. Художника Дарио Гамбарин изобразил две стилизованные молекулы с надписью на китайском "вакцина" и "коронавирус" на латинице.

Как объяснил корреспонденту ТАСС автор, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме распространения заболевания. "Эта работа посвящена исследованиям и всем исследователям, которые занимаются поиском вакцины", - сказал Гамбарин. Художник уточнил, что произведение в стиле лэнд-арт заняло площадь 90 на 230 м выполнено на принадлежащем его семье поле, где произрастала соя. При создании своих работ Гамбарин использует трактор. Ранее художник изобразил портрет Греты Тунберг на поле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.