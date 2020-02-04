Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

По мнению адвоката, задержание Айрапетяна не имеет отношения к уголовному делу, связанному с ФФА

По мнению адвоката, задержание Айрапетяна не имеет отношения к уголовному делу, связанному с ФФА

Адвокат экс-президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна считает, что его задержание не имеет никакого отношения к уголовному делу о злоупотреблениях в Федерации футбола Армении. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами защитник Айрапетяна Амрам Макинян сообщил некоторые подробности.

“Задержание не имеет никакого отношения к уголовному делу Федерации футбола Армении. Более того, Айрапетян был допрошен в качестве свидетеля по этому делу и дал показания в связи с этим случаем”, - сказал Макинян.

Адвокат отметил, что он пытался поговорить с Рубеном Айрапетяном, тот не знал, почему его подвергли приводу, полицейские не мотивировали это.

“Попытаюсь вновь войти в здание полиции и по завершении проинформировать общественность”, - заключил защитник.

Макинян сообщил, что 4 февраля сотрудники криминальной полиции в масках подвергли приводу Рубена Айрапетяна.

Арменпресс из полиции пытается получить более подробную информацию.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации