Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США. Как передает Арменпресс, об этом пишет БЕЛТА.

«Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — заявил белорусский лидер, отметив, что никому не следует «стенать, переживать и рыдать» по этому поводу.

Он подчеркнул, что Белоруссия налаживает отношения с «величайшей империей», чем, однако, озаботились в России. «А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются», — сказал Лукашенко.

1 февраля впервые состоялся официальный визит государственного секретаря США в Белоруссию.