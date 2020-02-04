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Адвокат Рубена Айрапетяна сообщил о его задержании

Адвокат Рубена Айрапетяна сообщил о его задержании

Адвокат Амрам Макинян сообщает о задержании сотрудниками полиции в масках экс-президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна. В беседе с «Арменпресс» защитник сказал, что в данный момент находится у административного здания Полиции Армении, добавив, что не может сказать других подробностей.

Ранее Макинян на своей странице в Facebook написал: “Сотрудники полиции в масках без должного обоснования подвергли приводу Рубена Айрапетяна. Отправляюсь туда - Налбандяна 130”.

Арменпресс пытается получить из полиции более подробную информацию.




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БелТА

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