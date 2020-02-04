Лечение рака молочной железы препаратом “Трастузумаб” будет бесплатным

Женщины с диагнозом рака молочной железы I-III стадий в Армении получат возможность бесплатного лечения дорогим препаратом “Трастузумаб”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила советник по онкологии Министерства здравоохранения Армении Айкуи Гекчян.

“С марта пациенты, имеющие диагностику I-III стадий агрессивного рака молочной железы HER2, получат возможность бесплатного лечения целевым препаратом “Трастузумаб” в рамках государственной программы. Это очень дорогой препарат, и до сих пор многие женщины не могли получать полноценное лечение из-за дороговизны этого препарата. За новые обнаруженные случаи I-III стадий государство берет на себя расходы на приобретение этого лекарства и бесплатно предоставляет его пациенткам, - сказала Гекчян.

С марта планируется повысить доступность иммуногистохимического исследования, крайне необходимого для точной диагностики. В 2020 году для всех больных с диагнозом рак молочной железы, независимо от стадии болезни, исследование статуса рецепторов HER2-фактора эпидермального роста человека, определяющего агрессивность рака, будет проводиться бесплатно в Национальном онкологическом центре им. В. А. Фанарджяна.

Международный день борьбы с раком - еще один повод призвать людей вовремя обращаться к врачам, принимать участие в скрининговых программах, так как раннее выявление считается залогом лечения. Цель кампании 2019 – 2021 гг. “Я есть и я буду” - привить мысль, что собственные действия могут быть мощными и влиятельными.