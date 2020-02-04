Кокусы в Айове: хаос при подсчете голосов и отсутствие результатов

В американском штате Айова в понедельник прошли кокусы Демократической партии - собрания, на которых члены партий обсуждают кандидатов для участия в президентской гонке и проводят открытые голосования, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Штат Айова стал первым, где проходили кокусы, но здесь не обошлось без целого ряда технологических проблем.

По заявлению демократов, при подсчете голосов были обнаружены "нестыковки", правда, в партии настаивают, что беспрецедентная задержка с подсчетом голосов не была результатом компьютерного взлома. В итоге организаторы кокусов не смогли вовремя опубликовать результаты голосования и неизвестно, когда это произойдет.

Поскольку официальные цифры неизвестны, кандидаты от партии начали выдвигать свои версии результатов голосования. Так, штаб сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата в Айове со ссылкой на "внутренние данные".

По данным штаба Сандерса, он опередил бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что демократы проводят экстренную телеконференцию со штабами кандидатов. Штаб Джо Байдена уже возмутился действиями организаторов.