ВОЗ заявила об отсутствии свидетельств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии каких-либо свидетельств в подтверждение версии о происхождении вируса 2019-nCoV из лаборатории института в Ухане, которую изложила газета The Washington Times.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"У нас нет свидетельств, которые поддержали бы эту теорию", - отметил он.

Как утверждается в статье, опубликованной 24 января, вирус 2019-nCoV "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Речь идет, согласно The Washington Times, ссылающейся на бывшего офицера разведки Израиля Дэни Шохама, об Уханьском институте вирусологии.