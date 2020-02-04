ЕС упростил получение многоразовой визы: новые правила краткосрочного въезда действуют со 2 февраля

Новые правила краткосрочного въезда в страны ЕС действуют со 2 февраля. Изменение правил касается граждан всех стран, которые должны иметь визу для въезда в страны ЕС.

Изменения касаются шенгенской зоны: 22 государств ЕС (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция), а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

Краткосрочная виза, выданная каждой из этих стран, действительна для путешествий во всех 26 странах шенгена до 90 дней в течение любых 180 дней.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии, визовые заявления могут быть поданы за шесть месяцев раньше запланированного путешествия, вместо прежних трех. Теперь легче получить и долгосрочную (от 1 до 5 лет) мультивизу, что для часто путешествующих - возможность экономить время и финансы, потому что теперь им придется обращаться с меньшей частотой.

В большинстве случаев заявление может быть подано непосредственно из страны проживания гражданина и откуда можно заполнить и подписать его в электронном виде, в то время как до изменений сделки совершались только с оригиналами заявлений.

Часто путешествующие граждане, имеющие хорошую визовую историю, получат подтверждение более длительного срока действия в течение 1-5 лет.

Срок рассмотрения заявок остался неизменным - 15 дней.

Заявители на получение визы вместе с остальными документами должны также представлять и действительную медицинскую страховку.

В общей сложности, стоимость визы с 60 евро выросла до 80 евро, так как прежняя цена больше уже не покрывала все административные процессы, в том числе механизмы контроля за нелегальной миграцией.

Однако в рамках соглашения об упрощении визового режима для граждан Армении цена осталась неизменной - 35 евро.

“Таким образом, процедуры выдачи виз и реадмиссии объединились в контексте всеобъемлющей и эффективной миграционной политики.

Эти изменения, которые являются результатом продолжительной работы ЕС, создают новые возможности для диалога по миграции для стран-партнеров”, - отмечается на сайте Еврокомиссии.

Пересмотренные правила выдачи виз внедряют новый механизм, связанный с визовой политикой и сотрудничеством с реадмиссией, и, как сказала в беседе с Арменпресс ответственная по связям с общественностью миграционной службы Нелли Давтян, всегда отмечалось, что для либерализации виз важно хорошее выполнение реадмиссионных соглашений, готовность страны сотрудничать в этих рамках. “Выполнение Арменией этих соглашений всегда было на 80 - 90%, что является хорошим показателем и может способствовать упрощению выдачи виз, а в дальнейшем и началу процесса их либерализации. Этими изменениями также устанавливаются механизмы карательных действий в отношении тех стран, которые не сотрудничают в рамках реадмиссионных соглашений”, - подчеркнула Нелли Давтян.

Что касается процедуры получения множественных виз, она довольно упрощена. “Предполагается, что кредитная история, как и визовая также станет очень важной. Если у тебя никогда не было нарушения визы, в следующий раз ты сможешь получить многократную визу на два, на три года и до пяти лет”, - образно сравнил ответственный по связям с общественностью миграционной службы.

Каким образом изменения ЕС повлияют на реадмиссию?

ЕС всегда поддерживал государства-члены в работе по возвращению нелегальных мигрантов на территорию их стран. И хотя реадмиссия собственных граждан является международным обязательством, государства-члены столкнулись с трудностями в вопросе возвращения нерегулярных мигрантов.

Пересмотренные правила виз внедряют новый механизм сотрудничества в области визовой политики и реадмиссии.

Согласно новым правилам, комиссия будет проводить регулярную оценку того, как страны ЕС сотрудничают в сфере реадмиссии с учетом следующих показателей:

Количество реадмиссионных решений данного государства-члена ЕС

Количество фактического возврата в соотношении положительных решений

Уровень практического сотрудничества на разных этапах процесса возвращения, включая помощь в идентификации лиц, незаконно проживающих в ЕС, и своевременное предоставление туристических документов

Государство-член ЕС также может подать жалобу в комиссию, если у него есть проблема со страной нелегального гражданства-мигранта в вопросе его возвращения. Комиссия должна оценить жалобу-уведомление в течение месяца.

Если не государство-член ЕС хорошо выполняет реадмиссионные обязательства, то комиссия может также применить поощрительные механизмы в отношении некоторых положений Визового кодекса (низкая цена визы, быстрое рассмотрение, сжатые сроки и т. д.).