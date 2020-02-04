Адвокат Геворкяна представил ходатайство о прекращении уголовного преследования в его отношении

Адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна Эрик Григорян представил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного.

Как сообщает «Арменпресс», адвокат отметил, что уголовное преследование должно быть прекращено на основании отсутствия состава преступления.

Ранее в отношении адвокатов Кочаряна и Геворкяна была применена судебная санкция, поскольку у них не было оснований для неявки на судебное заседание 21 января.

В 2008 году Армен Геворкян занимал должность руководителя аппарата президента и секретаря Совета национальной безопасности. Согласно обвинительному заключению, Геворкян обвиняется по трем статьям: содействие свержению конституционного строя, получение взятки в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем.