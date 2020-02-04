Армен Саркисян принял 10-летнего Ромика Аршакяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян в президентской резиденции принял семью Аршакянов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

У 10-летнего Ромика, сына Самвела и Арпик Аршакянов, проживающих в городе Апаран Арагацотнской области, диагностирован лейкоз и повреждение костей, ребенок находится на этапе ремиссии.

4 февраля во всем мире отмечается Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями, 15 февраля - Международный день борьбы с детской онкологией.

Президент Саркисян беседовал с маленьким Ромиком и его родителями, поинтересовался процессом лечения ребенка. Президент сказал, что очень важно не падать духом и с надеждой и верой относиться ко всем этапам лечения.

Ромик рассказал, что 6 марта ему исполнится 11 лет. Он ходит в школу, имеет друзей, хобби. Президент Армении рассказал ему, что и он прошел этот тяжелый и трудный путь. “Ты не единственный в мире и должен выстоять, быть сильным. “В будущем, бог знает, может, через 20 лет и ты тоже станешь президентом. Хочешь стать президентом, или хочешь быть футболистом?”

Когда маленький Ромик ответил, что хочет стать президентом, президент Саркисян сказал: “Значит, договорились, что поправляешься, чтобы стать президентом. Будет трудно, неприятно, но все пройдет. Будь сильным. Видишь мама, папа сильные, и ты будь сильным мальчиком. Что ты любишь делать, чего хочешь, кроме того чтобы стать президентом?”

Ромик сообщил президенту, что хотел бы стать спасателем, как и его отец. “Врачи лечат людей, а спасатели спасают их”.

Присутствующий на встрече лечащий врач мальчика сообщил, что Ромик все еще находится на консервативном лечении, которое продлится еще год. На данный момент основная болезнь ребенка отступила

“Ты поправляешься, через год снова придешь ко мне в гости, научу тебя, как стать президентом”, - сказал президент Саркисян, призывая Ромика улыбаться. Нужно улыбаться, показывать, что ты сильный, что ты преодолеешь свою болезнь”.

“Ты сам свой главный врач, сколько бы усилий и средства не вкладывали бы твои родители и врачи, ты сам не должен переставать верить, что преодолеешь все это, потому что жизнь прекрасна и прекрасна, в первую очередь, такими детьми, как ты”, - уверил Ромика президент Республики.