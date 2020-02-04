В январе в Гегаркуникской области родилось 143 ребенка

В медицинских учреждениях Гегаркуника на свет появились 143 ребенка - 73 мальчика и 70 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, 77 детей родились в роддоме Мартуни, 24 - в Севане, 23 - в медицинских центрах Гавара, 16 - в больнице Вардениса, 3 - в Центре здоровья Чамбарака. По сравнению с январем прошлого года число детей, родившихся в медучреждениях области, в этом году сократилось на 38. Самый низкий показатель снижения был зафиксирован в роддоме Мартуни, где в отличие от зарегистрированных в январе прошлого года 106 родов в этом году было зарегистрировано всего 77.

Хосров Хлгатян