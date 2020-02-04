Заре Синанян встретился с армянской общиной Тбилиси

В ходе рабочего визита в Грузию, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян посетил церковь Сурб Эчмиадзин епархии ААЦ в Грузии в районе Тбилиси Авлабар.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры.

Местоблюститель предстоятеля епархии ААЦ в Грузии, архимандрит Киракос Давтян рассказал о капитальном ремонте и духовно-культурной деятельности церкви Сурб Эчмиадзин. Затем уполномоченный посетил Культурно-образовательный молодежный центр “Айартун”. Руководитель центра Евгения Маркосян представила гостям действующую здесь дошкольную группу, воскресную школу по изучению родного языка, кружки песни, танца, вокала, дхола, дудука, шахматные кружки.

Заре Синанян высоко оценил деятельность центра по сохранению армянства и выразил готовность к еще большему укреплению сотрудничества.

Затем главный уполномоченный встретился с представителями Тбилисской общины. Приветствуя присутствующих, Заре Синанян рассказал о направлениях и приоритетах сотрудничества Армения-Диаспора, отметил, что формируется ориентированная на человека Республика Армения, которая должна служить своим гражданам, основываться на идеях справедливости, равенства, истины. Коснувшись армянской общины Грузии, комиссар подчеркнул, что, несмотря на различные трудности, община делает все для сохранения армянской идентичности, армяне, будучи хорошими гражданами Грузии, продолжают оставаться и хорошими армянами. Заре Синанян обсудил и ряд проблем общины и важность их решения.

В ходе встречи, длившейся более 2 часов, участники задали Синаняну множество вопросов, подавляющее большинство которых касалось сохранения армянства, преподавания армянского языка, культурных инициатив и программ, особенностей работы с общинными структурами, репатриации, программ офиса на 2020 год, взаимных визитов, роли армянской общины в армяно-грузинских межгосударственных отношениях.

Сегодня же Заре Синанян выедет в Ахалцих, где встретится с местной армянской общиной и губернатором Самцхе-Джавахка Бесиком Амиранашвили, посетит армянскую школу № 3, церковь Св. Григория просветителя и село Цухрут. 5 февраля, в последний день визита, он проведет личные встречи с армянами Ахалкалаки и Ниноцминда, посетит церковь Сурб Хач, инженерную лабораторию “Армат”, Дом культуры Ниноцминда, село Гандза.