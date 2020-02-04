Община Еранос подала заявки на три субвенциальные программы

Община Еранос подала заявки на этот год на три субвенциальные программы. Как сообщил «Арменпресс» глава общины Еранос Саша Бавеян, на основании представленных заявок в общине будут асфальтированы 3 улицы общей протяженностью около 7 тысяч квадратных метров, будет отремонтирован головной участок внутреннего водопровода питьевой воды протяженностью 1 километр и укреплен фундамент здания детского сада.

“На запланированные работы из местного бюджета будет выделено около 48 млн драмов. Для осуществления программы сейсмического укрепления здания детского сада и капитального ремонта внутренней сети питьевого водовода 35% инвестиций внесет муниципалитет Ераноса, 65% - правительство.

Для реализации программы асфальтирования улиц мы внесем 40% инвестиций против 60% инвестиций правительства.

С капитальным ремонтом водопровода мы улучшим водоснабжение 600 семей. Кроме того, за счет средств местного бюджета в этом году мы планируем провести газопровод в новом квартале. Будет построен газопровод длиной 300 метров, стоимостью около 4 миллионов 600 тысяч драмов. Еще 1,5 млн драмов будет потрачено на частичный капитальный ремонт административного здания муниципалитета. Для всех программ проекты заказаны, уже ведутся проектные работы. Старт программ, по всей вероятности, будет дан с наступлением теплой погоды”, - заверил глава общины.

Хосров Хлгатян