В отношении адвокатов Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна применена судебная санкция

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян продолжается судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц.

Как сообщает «Арменпресс», суд обратился к поведению адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, которые не явились на предыдущее судебное заседание. Они не пришли на судебное заседание, так как 9 января со стороны правопреемника потерпевшего были озвучены угрозы в адрес защитников, а суд должным образом не отреагировал на подобный инцидент. Данибекян выслушала аргументы защитников, после чего приняла решение применить в отношении защитников Кочаряна и Геворкяна судебную санкцию.

“Процессуальная обязанность защитника - являться на судебные заседания и осуществлять защиту интересов подзащитных. Недовольство защитника действиями суда или участников судебного процесса не может оправдывать невыполнение им этой обязанности. Суд констатирует, что поведение защитников было направлено на препятствование судебному заседанию, поскольку из позиций защитников очевидно, что не было причин не являться в суд. Суд констатирует, что адвокаты Ованес Худоян, Арам Орбелян, Айк Алумян, Роберт Саакян, Арам Вардеваняа, Эрик Алексанян и Вардгес Геворкян злостно не выполнили свои процессуальные обязанности, что выразилось в их неявке на судебное заседание 21 января этого года без уважительной на то причины, в результате чего нарушился нормальный ход рассмотрения дела. По этой причине суд, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, решил применить в отношении защитников судебную санкцию в виде выговора”, -сказала Данибекян.

Предыдущее судебное заседание было отложено из-за отсутствия защитников Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна.

Адвокатская команда Роберта Кочаряна собирается представить ходатайство об отводе судьи Анны Данибекян.