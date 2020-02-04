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Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"

Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдоганао непризнании Анкарой воссоединения Крыма с РФ, отметил, что турецкому лидеру стоит снять "вашингтонские очки с сильно затемненными линзами" и происходящее на полуострове будет восприниматься реалистичнее, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

"Турецкий лидер смотрит на ситуацию в Крыму через вашингтонские очки с сильно затемненными линзами. Стоит их снять - и происходящее в Крыму будет восприниматься более реалистично", - сказал Бальбек РИА Новости.

 

 




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