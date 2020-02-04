Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане

Рост числа зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань замедляется, сообщила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Третьего числа в Ухане подтвердили заражение 12 568 человек, по сравнению с предыдущим днем их число выросло на 56 человек; число новых пациентов под наблюдением составило 194 человека, по сравнению с предыдущим днем уменьшилось на четыре человека", - приводит ее слова агентство China news.

По данным комитета, в среднем пациенты проводят в больнице 9 дней до выписки, а в провинции Хубэй - 20 дней.