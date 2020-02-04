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Армения - одно из самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире: UNWTO

Армения - одно из самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире: UNWTO

Согласно данным UNWTO - организации туризма ООН Армения стала одним из самых быстрорастущих туристических направлений в мире. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на данные “туристического барометра” UNWTO, среди самых быстроразвивающихся направлений Армения занимает 12-е место с ростом в 14,4%.

Согласно докладу Всемирной туристической организации, наибольший рост зафиксирован в Мьянме - 40,2%. Из соседних стран только Иран превзошел Армению, заняв третье место в мире с ростом 27,9%. Среди стран ЕАЭС Армения является бесспорным лидером, за ней следует только Казахстан (20-е место с ростом 10%).

Турция и Азербайджан в списке роста туризма отстали от Армении, заняв соответственно 13 и 17 места с 14 и 11,4% роста.




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БелТА

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