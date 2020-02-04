По инициативе Анны Акопян 3000 человек присоединились к флешмобу “Вместе можем спасать жизни”

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile/город улыбок” Анна Акопян 4 февраля, в Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями на своей странице Facebook инициировала флешмоб “Вместе можем спасать жизни”, к которому присоединились более 3000 человек. Участники флешмоба фотографировались, держа в руках фотографии детей-бенефициаров Фонда ”Город улыбок”, и разместили свои фото на страницах Facebook. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

К инициативе присоединились вице-премьер РА Тигран Авинян, министр юстиции Рустам Бадасян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, председатель Комитета по управлению госимуществом Нарек Бабаян, руководитель Миграционной службы Армен Казарян, мэр Еревана Айк Марутян, мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян, вице-спикер НС Лена Назарян, депутаты НС, ректор Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци Армен Мурадян, актеры Национального академического театра им. Габриела Сундукяна, Общенационального театра им. Соса Саркисяна, Ереванского государственного Камерного театра, балетная труппа Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, Государственный ансамбль танца Армении, Заслуженный коллектив танцевального искусства Армении ансамбль “Дружба”, футбольный клуб ЦСКА, военные специалисты реабилитационного Центра защитника Отечества, врачи, певцы, композиторы, дизайнеры, представители шоу-бизнеса, ведущие, лица, активно работающие в различных общественных сферах, студенты, сотни граждан.

Фотографии плакатов флешмоба были сделаны с согласия детей и их родителей.

Фонд “City of smile / Город улыбок” помогает детям и молодым людям в возрасте до 25 лет с онкологией и заболеваниями крови. Фонд бесплатно предоставляет лечение, медикаменты, необходимые медицинские вмешательства, 4-х разовое питание, а также оказывает социально-психологическую службу как пациентам с онкологией, так и членам их семей. В настоящее время фонд содействует 300 детям и молодым людям с онкологией и заболеваниями крови.