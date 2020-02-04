Из-за обильного снега автодороги Гегаркуника труднопроходимы

В Гегаркуникской области из-за обильного снега и недостаточной видимости все автодороги труднопроходимы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила дорожная полиция Армении.

“Уважаемые водители, предупреждаем, что в Гегаркуникской области из-за обильного снега и недостаточной видимости труднопроходимы все автодороги, просим ездить исключительно в случаях крайней необходимости. Перевал Варденяц (Селим) и участки дорог Сотк-Карвачар закрыты для грузовых автомобилей, для легковых автомобилей - труднопроходимы. Выезжающим в Республику Арцах рекомендуется ездить по межгосударственной дороге Ереван-Ерасх-Горис-Капан”, - сообщили в Полиции РА.