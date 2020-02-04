Заруи Бабаян в ближайшее время представит диск с джазовыми исполнениями

Певица Заруи Бабаян, которая несколько дней назад представила меломанам видеоролик, снятый на основе песни “Годы”, выпустит новый диск.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заслуженная артистка РА сказала, что в диск будут включены исключительно джазовые произведения.

“Предстоящих программ много, сейчас я работаю над созданием нового диска, в котором будут помещены мои любимые исполнения, написанные специально для меня”, - отметила Бабаян.

По ее словам, она сотрудничает с местными песенниками и композиторами, пытаясь совместными усилиями получать хорошие результаты.

“Я недавно представила веселые армянские песни и джазовые баллады. Надеюсь, что в 2020 году смогу периодически представлять исполнения в джазовом жанре. Думаю, год хорошо начался для меня. Я сделала то, что близко моему сердцу, то, что очень хотела сделать. Надеюсь, все это будет иметь свое логическое завершение, и я выступлю с концертной программой”, - подчеркнула Заруи Бабаян.