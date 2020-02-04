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В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

Предполагаемый агент ЦРУ приговорен в Иране к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор, - цитирует Хосейна Исмаили агентство Тасним. - Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США".

 

 

 




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