По факту огнестрельного ранения военнослужащего АО НКР ведется следствие

На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в юго-восточном направлении, 3 февраля около 07: 35 в результате нарушения правил пользования оружием легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Артур Тигранович Далакян 2000 года рождения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МО Арцаха.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.-