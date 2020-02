Стало известно, с кем встречается Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага перестала скрывать отношения с новым возлюбленным, с которым встречала Новый год. Им оказался предприниматель Майкл Полански. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Page Six.

Папарацци заметили пару на финальном матче национального чемпионата по американскому футболу Super Bowl ("супер-кубок"), который состоялся в субботу.

Майкл Полански — выпускник Гарвардского университета. Ранее работал предпринимателем. Сейчас он ведет благотворительные проекты компании Parker Group, созданной Шоном Паркером, сооснователем Facebook.

В ноябре 2019 года обладательница премии "Оскар" рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном. До него у нее был роман со звездным агентом Кристианом Карино. Пара встречалась два года, и даже обручилась, но свадьба так и не состоялась.

