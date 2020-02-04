ВОЗ утверждает, что сами по себе медицинские маски не гарантируют защиты от коронавируса

Медицинские маски не защищают от коронавируса 2019-nCoV, однако они способны снизить риск заражения. С такими пояснениями выступила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая наиболее актуальные вопросы и ответы по поводу вспыхнувшего в Китае заболевания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену", - констатировала ВОЗ. Под "респираторной гигиеной" эксперты организации подразумевает необходимость поддерживать "дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми".

ВОЗ посоветовала использовать маску "рационально" во избежание "ненужного расходования ценных ресурсов". Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

ВОЗ отметила, что посылки из Китая безопасны. По опыту вспышек других коронавирусов известно, что они "долго не выживают на предметах, таких как письма или посылки".