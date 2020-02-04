Генеральный продюсер 5-го канала опровергает слухи о его избиении

Генеральный продюсер 5-го канала Армен Андреасян опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что 2 февраля возле Института Мергеляна он был избит.

“Меня не избивали, я опровергаю эту информацию”, - сказал Андреасян в беседе с «Арменпресс».

Из управления по связям с общественностью и информации Полиции РА сообщили, что в Арабкирском отделении получили сигнал об избиении.

“2 февраля в 00:30 в Арабкирское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что его избили возле института Мергеляна. По данному факту готовятся материалы”, - сообщили в полиции.

В Следственном комитете Армении в ответ на вопрос Арменпресс сообщили, что у них нет такого дела.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.