Арман Бабаджанян приглашен в СНБ для дачи объяснений

Независимого депутата НС Армана Бабаджаняна пригласили в Службу национальной безопасности для дачи объяснений.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал сам Бабаджанян.

“Около четырех месяцев назад я обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить сведения обо мне, опубликованные одним СМИ. Вчера я узнал, что заявление было отправлено в СНБ. Сегодня меня вызвали для дачи объяснений”.

Позже он написал, что вышел из СНБ и идет на работу.