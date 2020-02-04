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Оппозиция в Грузии отказалась от протестов в Тбилиси из-за трагедии на западе страны

Оппозиция в Грузии отказалась от протестов в Тбилиси из-за трагедии на западе страны

Представители грузинских оппозиционных партий отказались от проведения во вторник акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси из-за гибели в пожаре шести человек в городе Багдати на западе страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы отказались от проведения акции протеста в связи с трагическим случаем минувшей ночью в поселке Багдати, где в результате пожара погибли шестеро человек, члены одной семьи, в их числе четверо детей", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, акция оппозиционных партий с требованием к властям изменить избирательную систему будет проведена в среду, 5 февраля. "Мы устроим пикетирование всех трех входов в парламент и депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" придется пройти через "коридор позора", - сказал Угулава.

Весенняя сессия парламента Грузии открывается во вторник.

 

 




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